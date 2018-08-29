Подростка отправили в колонию за смертельное ДТП в Орске

В Оренбургской области вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего жителя Орска, который насмерть сбил пешехода. Суд отправил подростка в воспитательную колонию.

По данным следствия, подсудимый, не имея водительского удостоверения, сел за руль чужого автомобиля «ВАЗ». На пешеходном переходе в Орске он совершил наезд на 36-летнего мужчину. Пешеход скончался по пути в больницу.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд учел смягчающие обстоятельства, в числе которых признание вины, возмещение морального и материального ущерба, а также возраст подсудимого. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Подростку назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.