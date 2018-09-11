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Казань вошла в топ-10 городов для отдыха на Новый год

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Казань включили в десятку лучших городов для отдыха на Новый год. В рейтинге, составленном сервисом путешествий Туту.ру столица Татарстана заняла 10-е место.

Как уточняет ИА «Татар-информ», специалисты анализировали запросы на авиабилеты с вылетами из Москвы после 20 декабря и прилетами в начале января, которые были сделаны с июня по сентябрь.

Первые места в списке заняли курортные города — Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Далее идут Калининград и Санкт-Петербург. Во второй пятерке Краснодар, Новосибирск, Владивосток, Красноярск и Казань.

Что касается зарубежных направлений, то большинство туристов ищут билеты на Новый год в Таиланд, Чехию и Грузию.

Лидером по запросам на бархатный сезон оказался Крым.

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