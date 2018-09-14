Начнем с дерби

Сегодня в России после двухнедельной паузы на игры национальных сборных возобновляется чемпионат страны по футболу. У всех команд было немало времени, чтобы исправить недочеты, которые выявились в первых шести турах домашнего первенства. Теперь болельщики вправе рассчитывать на более качественный футбол в исполнении своих любимых коллективов, чем тот, что они демонстрировали на старте сезона.

«Локомотив»–«Динамо»

Центральнымм матчем седьмого тура станет московское дерби «Локомотив»–«Динамо». Действующие чемпионы страны в новом сезоне выглядят не столь уверенно, а бело-голубые, напротив, стартовали куда лучше, чем год назад. В данный момент команды являются соседями по турнирной таблице. «Динамо» располагается на седьмой позиции с 9 очками, «Локо» с 8 баллами — на одну строку ниже. Сомневаться в зрелищности грядущего дерби не приходится: в прошлом сезоне «Локомотив» не оставил бело-голубым шансов и дважды разгромил их сначала на своем стадионе (3:0), а затем и на выезде (4:0). С этого момента динамовцы мечтают отомстить своему обидчику.

— Конечно, у нас высокая мотивация реабилитироваться за тот разгром, — сказал «Известиям» защитник «Динамо» Константин Рауш. — Помню этот весенний матч — мы пропустили два быстрых мяча со штрафных. Вообще мы нормально играли в той встрече, просто «Локомотив» хорошо реализовывал свои моменты. Сейчас мы неплохо идем в турнирной таблице, и каждая встреча имеет для нас большое значение.

Несмотря на довольно успешный старт «Динамо» в новом сезоне, в СМИ не раз появлялись тревожные сообщения относительно будущего главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Сейчас эти разговоры стали постепенно сходить на нет, и удачный результат в дерби может окончательно снять все вопросы.

— По поводу каких-то проблем с тренером я первый раз слышу от вас, — заявил Константин Рауш. — Мне это вообще непонятно. Я в команде с зимы, Дмитрий Хохлов возглавил ее немного раньше. Но если посчитать все очки, которые мы набрали весной и в начале этого сезона, думаю, выйдет достаточно много. В этом чемпионате мы вообще проиграли лишь однажды. Считаю, что никаких претензий к тренеру быть не может, он отлично делает свою работу. Команда двигается вперед, и не должно появляться даже слухов про судьбу нашего наставника.

«Уфа»–ЦСКА

«Уфа» довольно слабо стартовала в первенстве России. Скорее всего, это связано с участием клуба в квалификации Лиги Европы, в результате чего уфимцы сыграли на шесть матчей больше, чем большинство команд РПЛ. Увы, дебютанты еврокубков не смогли пробиться в групповой этап, но теперь они могут полностью сконцентрироваться на выправлении ситуации во внутреннем чемпионате. Хотя реабилитироваться в предстоящем туре будет весьма непросто. В соперниках у «Уфы» — столичный ЦСКА.

— Думаю, перерыв был нам на руку, — заявил «Известиям» генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов. — Посмотрим, как нам удастся войти в чемпионат после паузы. «Уфе» нужно исправлять ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Впереди матч с очень сильным соперником. Надеюсь, эта игра всем понравится.

Перед стартом нового сезона «Уфа» сменила главного тренера. Команду возглавил Сергей Томаров, который долгое время работал в тренерском штабе клуба. По словам Шамиля Газизова, на данный момент позициям нового наставника в команде ничто не угрожает.

— Будут ли иметь определяющее значение для тренера ближайшие несколько матчей? Нет, мы изначально понимали, что тренерскому штабу будет непросто, — заявил он. — Все это просматривалось заранее. У нас полное доверие к нашему наставнику.

«Спартак»–«Ахмат»

Одним из самых интересных матчей выходных станет игра между «Спартаком» и «Ахматом». Встречи этих команд традиционно получаются весьма яркими. Но предсказать, каким получится очередное противостояние москвичей и грозненцев, сейчас практически невозможно.

Во время паузы клуб из Чеченской Республики сменил главного тренера — на позицию Игоря Ледяхова пришел опытный специалист Рашид Рахимов, который работал в «Ахмате» с 2014-го по 2017 год.

— Сложно предсказать, каким будет «Ахмат» при Рашиде Рахимове, какой будет схема игры и кто вообще выйдет на поле, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Николай Рассказов. — Перестроения в клубе в ходе сезона могут пойти как в плюс, так и в минус. Увидим, как это скажется на грозненцах уже 16 сентября.

«Оренбург»–«Зенит»

В предстоящей игре лидеру чемпионата «Зениту» необходимо побеждать после осечки в матче со «Спартаком» (0:0). А «Оренбург», который, по мнению многих экспертов, стал одним из главных открытий сезона, постарается реабилитироваться за поражение от «Динамо» (0:2) в прошлом туре.

— Честно признаться, после прошлого тура я сильно разочаровался в «Оренбурге», — заявил «Известиям» экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин. — В игре с «Динамо» у гостей мало что получалось. И если «Зенит» серьезно подойдет к этой встрече, то никаких проблем с «Оренбургом» возникнуть не должно.

«Урал»–«Ростов»

Продолжает погоню за лидерами и «Ростов», отстающий от первой строчки лишь на три очка. Донская команда весьма уверенно выглядит на старте сезона и практически не допускает осечек.

— После матча сборной России я общался с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным и президентом клуба Арташесом Арутюнянцом, — рассказал «Известиям» губернатор Ростовской области Василий Голубев. — То, что сейчас происходит с клубом, как играет команда, меня как болельщика вполне устраивает. Если «Ростов» сохранит эту тенденцию, мы обязательно будем там, где хотим.

Однако, матч с «Уралом» вряд ли станет легкой прогулкой для ростовчан. Екатиринбуржцы провалили старт сезона, и отступать им уже некуда. Не исключено, что предстоящий матч будет носить решающее значение для наставника уральцев Дмитрия Парфенова.

— Мы сейчас настаиваемся на каждую игру так, чтобы обязательно выигрывать, — заявил «Известиям» полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев. — Мы живем сегодняшним днем и думаем только о предстоящей игре, вперед не заглядываем. Давит ли на нас то, что мы идем вверху турнирной таблицы? Нет. Это, наоборот, придает уверенности всей команде. Мы ощущали бы давление, если бы находились в конце.

В «Урале» же уверены, что способны добиться положительного результата в игре с одним из лидеров сезона.

— Я не особо следил за игрой «Ростова», но знаю, что они — одни из лидеров чемпионата России на данный момент, — сказал «Известиям» полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир. — Несмотря на это, нам обязательно нужно их обыгрывать. И вообще я считаю, что мы можем победить любую команду в лиге. Говорю так не потому, что выступаю за «Урал», нам просто нужно реализовывать свои моменты, тогда все будет получаться.

«Рубин»–«Енисей»

Многие надеялись, что второй сезон Курбана Бердыева в «Рубине» сложится для казанцев удачно. Ожидалось, что первый чемпионат после возвращения уйдет у специалиста на строительство нового коллектива, но адаптация немного затянулась. Дело в том, что летом казанцы потеряли двух основополагающих игроков — Ивелина Попова и Кристиана Набоа (оба вернулись в свои команды после полугодичной аренды). Таким образом, и в этом сезоне Курбану Бердыеву приходится, по сути, строить новую команду. Однако в предстоящем матче с дебютантом лиги «Енисеем» «Рубин», безусловно, считается фаворитом.

— Против «Енисея» мы играем дома, и нам обязательно нужно побеждать — так же как и в каждой игре, — сказал «Известиям» нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз. — Все должны собраться после матчей своих сборных и как следует подготовиться к предстоящей игре с красноярцами.

«Анжи»–«Краснодар»

Гости в противостоянии «Анжи» и «Краснодара» гости — безоговорочные фавориты. Махачкалинцы испытывают серьёзные финансовые проблемы и уровень их состава сейчас несопоставим с исполнителями оппонента. Краснодарцам крайне важно не терять очки, тем более в играх с аутсайдерами. Кубанская команда располагается на четвертом месте и находится в трех очках от третьего места.

— Сейчас ни в коем случае нельзя терять очки ни с кем из соперников, в том числе с «Анжи», — сказал «Известиям» полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий. — В начале сезона мы уже потеряли несколько баллов, которые не должны были упускать. Поэтому теперь нужно на каждую игру настраиваться и забирать свое.

«Арсенал»–«Крылья Советов»

В седьмом туре РПЛ состоится и встреча двух команд из нижней части таблицы — тульского «Арсенала» и самарских «Крыльев Советов». Волжский клуб занимает 11-е место, а «оружейники» располагаются на 12-й позиции. В случае победы «Арсенал» может обогнать своих оппонентов.

— Это будет игра за шесть очков, — считает Сергей Силкин. — Посмотрим, как пауза повлияет на «Крылья» и «Арсенал». Обе команды возглавляют молодые отечественные специалисты — будет интересно посмотреть, что они придумают.

По окончании седьмого тура российские клубы стартуют в групповом этапе еврокубков. ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов против чешской «Виктории», а «Локомотив» сразится с турецким «Галатасараем». В рамках Лиги Европы «Зенит» встретится с датским «Копенгагеном», «Спартак» — с венским «Рапидом», а «Краснодар» — с турецким «Акхисаром».

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