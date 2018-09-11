Николай Рассказов: «Наша главная задача — первое место в группе»

Сегодня молодежной сборной России по футболу предстоит ключевой матч квалификации к чемпионату Европы – 2019, который одновременно станет и решающим этапом отбора к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Российской команде предстоит сыграть с лидером группы 7 сборной Сербии. Победа в этой игре позволит подопечным Евгения Бушманова сократить отставание от первой строчки до двух очков. Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород» и, весьма вероятно, вызовет огромный интерес у болельщиков. В преддверии матча «Известия» пообщались с защитником молодежной сборной страны и московского «Спартака» Николаем Рассказовым.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист всё чаще попадает в основу красно-белых. В частности, в недавнем дерби с московским «Динамо» и в принципиальной игре с лидером чемпионата петербургским «Зенитом» главный тренер команды Массимо Каррера доверил ему место в стартовом составе. В интервью «Известиям» Николай Рассказов оценил прошедшую товарищескую игру с олимпийской сборной Египта, а также поделился ожиданиями от встречи с командой Сербии и осенних выступлений своего клуба в национальном первенстве и Лиге Европы.

— Матч против сборной Египта был полезен в преддверии важнейшей игры с сербами?

— В этой встрече нам нужно было в первую очередь наиграть определенные схемы перед матчем с Сербией. Для нас это было основной задачей. Также было важно получить определенную нагрузку, чтобы правильно подойти к предстоящей игре. В целом это было важной ступенью в подготовительном этапе.

— На игре с командой Египта присутствовал главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Знали об этом?

— Заранее не знал. Только когда вышел на поле, увидел, что тренер сидит на трибуне.

— Это как-то повлияло на вас в плане игры? Может быть, появилось волнение?

— Я бы не сказал, что на меня это как-то повлияло. Да, тренер приехал посмотреть. Но нужно просто играть так, как ты делаешь это всегда.

— Понимали, что он будет наблюдать за молодыми игроками «Спартака», в том числе и за вами?

— Конечно, понимал. Но старался просто играть и не придавать этому особого значения.

— Удалось пообщаться с ним после игры?

— Нет, тренер фактически сразу после матча уехал.

— Чего ждете от матча со сборной Сербии, который многие называют ключевым среди всех игр квалификации?

— Понимаем, что нас ждет сложная игра. Очень надеемся на поддержку болельщиков, она будет нам необходима. Предстоящая встреча будет крайне важна и с точки зрения борьбы за лидерство в группе. Для нас главная задача — занять первое место, и сербы здесь наши главные конкуренты.

— Игра пройдет на одном из стадионов, который принимал матчи чемпионата мира. Это дает вам дополнительную мотивацию?

— Конечно, дает. Особенно если соберется много болельщиков. Всегда приятно играть при полных трибунах. Болельщики заряжают тебя на борьбу, дают дополнительные силы и заставляют играть более активно.

— В чемпионате России «Спартак» ждет встреча с «Ахматом». Какие ожидания от этого матча?

— Честно говоря, сейчас я максимально сосредоточен на игре с Сербией. Думать про «Ахмат» буду уже по возвращении в клуб. У них во время перерыва сменился тренер. Предстоит много узнать о них. Сейчас сложно предсказать, как они будут играть при Рашиде Рахимове, какой будет схема и кто вообще будет выходить на поле.

— Грозненский клуб не очень удачно начал сезон. Может ли тренерская отставка дать им дополнительный толчок к развитию?

— Возможно. Но перестроения в клубе в ходе сезона могут пойти как в плюс, так и в минус. Увидим, как это скажется на «Ахмате», уже 16 сентября в нашем матче.

— В штаб «Ахмата» вошел экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук, который знает многое о вашем коллективе. Его присутствие может помочь грозненцам в предстоящей встрече?

— Это спрогнозировать еще сложнее. Но мы, конечно, будем надеяться, что не поможет (смеется).

— Основной защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил серьезную травму и теперь пропустит около полугода. Насколько сильно это ударит по команде?

— Жиго очень хороший, надежный защитник. Он много мне помогал — советовал и перед матчем, и во время игры. Конечно, это огромная потеря для «Спартака». Но что поделаешь, такое случается в футболе.

— Слышали о возможном переходе в «Спартак» нового игрока на позицию Жиго?

— Это вопрос к главному тренеру и руководству клуба. Лично я об этом ничего не знаю, только в прессе читал.

— Скоро «Спартак» ждет старт в Лиге Европы. Как настраиваетесь на этот турнир?

— Конечно, наша первостепенная задача — выйти из группы в весеннюю часть турнира. Каждый матч будет очень важен. Нас ждут весьма непростые соперники: «Рапид», «Вильярреал», «Рейнджерс». Будем биться.

— Возможно, присутствию какой-то из команд в вашей группе вы обрадовались особенно? Например, встрече с «Рейнджерс», который возглавляет легендарный Стивен Джерарда и возможности сыграть на переполненном стадионе в Глазго?

— Да, об атмосфере в Шотландии я наслышан, правда, сам ни разу не видел этого. Поэтому, конечно, было бы очень приятно сыграть там. А что касается Джерарда, то он приезжал к нам в качестве тренера молодежной команды «Ливерпуля», когда я играл за академию. Так что этим уже меня не удивить (смеется).

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