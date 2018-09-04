Самым популярным футбольным клубом оказался «Спартак»

Самыми популярными футбольными клубами в России являются «Спартак» и «Зенит». Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом объявлений «Юла».

Эксперты проанализировали продажи футбольной атрибутики и сувениров. Выяснилось, что 35% покупок приходятся на вещи с символикой «Спартака». Предметы с эмблемами «Зенита» интересуют 24% покупателей. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (21%), говорится в сообщении, поступившем в iz.ru.

По количеству предложенных лотов лидирует также «Спартак» (35%). Второе место (23%) занял «Локомотив», который стал четвертым по спросу.

Самым популярным сувениром стали билеты на матчи (на них приходится 29% объявлений). Далее следуют футболки (18%) и футбольная форма (10%).

Пик интереса к футбольным товарам пришелся на апрель (перед финалом Российской футбольной премьер-лиги), а спад — на июль, начало футбольного сезона в России.