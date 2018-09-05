«Спартак» предпочел своих полузащитников игроку итальянской сборной

«Спартак» мог подписать контракт с игроком сборной Италии, бывшим полузащитником «Ювентуса» Клаудио Маркизио, однако клуб посчитал этот шаг нецелесообразным. Об этом в среду, 5 сентября, заявил владелец московского клуба Леонид Федун.

«Маркизио нам предлагали, но мы посчитали, что он ничем не лучше, чем полузащитники, которые есть у нас», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Федуна.

4 сентября «Зенит» объявил о подписании контракта с Клаудио Маркизио. Соглашение с 32-летним полузащитником рассчитано на два года. Маркизио перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.

Клаудио Маркизио — воспитанник «Ювентуса». Он защищает цвета «Старой синьоры» с 1993 года. За основную команду полузащитник стал выступать в 2006 году.

Футболист вместе с туринским клубом стал семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны.

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