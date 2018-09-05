Защитник «Спартака» Жиго успешно прооперирован в Риме

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго перенес операцию в римской клинике «Вилла Стюарт». Хирургическое вмешательство прошло успешно. Об этом в среду, 5 сентября, сообщила пресс-служба московского клуба.

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отметил, что футболист перенес пластику крестообразной связки и шов внутреннего мениска.

«Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев», — уточнил Вартапетов.

Самуэль Жиго получил травму в матче 6-го тура против петербургского «Зенита». Встреча прошла в воскресенье, 2 сентября, и завершилась со счетом 0:0.

Защитник московского клуба получил травму в столкновении с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Футболист не смог продолжить игру и покинул поле на 27-й минуте матча.

В конце августа сообщалось, что в одной из клиник Рима был прооперирован защитник красно-белых Илья Кутепов. Операция прошла без технических сложностей.

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