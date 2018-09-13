Андрей Панюков: «Есть моменты - будут и голы»

«Урал» на редкость неудачно начал нынешний сезон в премьер-лиге. Обычно екатеринбургский клуб уже на старте чемпионата уверенно занимает место в середине таблицы и заблаговременно решает вопросы с сохранением прописки в элите. Однако сейчас подопечные Дмитрия Парфенова после шести туров набрали лишь четыре очка и на перерыв, связанный с играми сборных, ушли на предпоследнем 15-м месте в зоне прямого вылета в ФНЛ.

Команда создает много моментов в каждом матче, но ее подводит реализация. Даже в разгромном выездном поражении от ЦСКА (0:4) у «Урала» были возможности переломить ход встречи, но нереализованный пенальти и несколько неиспользованных игровых возможностей свели на нет усилия екатеринбуржцев. После встречи на «ВЭБ Арене» арендованный до конца сезона у «Зенита» нападающий уральцев Андрей Панюков дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал неудачный старт команды, переезд в Екатеринбург и поделился мнением о том, как улучшить результаты клуба.

- Счет 0:4 в матче с ЦСКА соответствовал игре?

- У меня был один хороший момент, чтобы забить. И у команды в целом имелись возможности, чтобы поразить ворота соперника и перевернуть игру. Где-то судья немного не досмотрел, где-то сами виноваты. В итоге получаем на табло тот счет, который есть.

- А в каких моментах не досмотрел судья?

- Первый гол забивался в моменте, который, по моему мнению, начинался с сомнительного аута. А когда Бикфалви забил, фол судья рассмотрел. Я считаю, было минимум два спорных момента. Но что тут говорить? Если бы счет был 0:1 или 0:2, можно было бы говорить, что арбитр повлиял на ход игры. А мы получили 0:4 - тут и сказать нечего.

- Почему «Урал» так плохо использует свои голевые моменты?

- Не могу назвать причину. Я ведь в «Урале» только две игры. Не знаю, с чем это связано. Видимо, не фартит. Но самое главное, что моменты создаются. Если есть моменты - значит, будут голы. Я рад быть с «Уралом» - командой премьер-лиги.

- На что «Урал» может рассчитывать по итогам чемпионата, если продолжит создавать столько же моментов, и начнет забивать с них голы?

- Если будем реализовывать все свои моменты, то можем попасть в пятерку. Это возможно при нормальной реализации голевых возможностей.

- Это пример «Уфы» в Лиге Европы вас так мотивирует?

- Да-да, очень мотивирует.

- Как вам обновленный ЦСКА?

- Хорошая команда. Рабочая, молодая. Игра с нами показывает ее высокий уровень.

- Как освоились в «Урале»?

- Нормально, коллектив хороший. Город тоже нормальный. Шикарный стадион

- Лучше, чем в Питере?

- Сложно сравнивать. В Питере вместимость больше 50 тысяч, в Екатеринбурге - 21 тысяча. Везде хорошо по-своему.

- Закрыли для себя тему «Зенита»? Или будете бороться за то, чтобы вас оставили в главной команде после возвращения из аренды?

- Мое дело - работать. Дай Бог, забивать. Зачем о «Зените» думать? У меня сезон в «Урале» - и он только начался. Думаю только о нем.

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