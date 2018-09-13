Памятник невозмутимому коту в Благовещенске остался без птицы

Памятник невозмутимому коту, сороке и собаке, установленный на берегу Амура в Благовещенске, остался без птицы. На пропажу обратили внимание местные жители. По их словам, еще в пятницу, 7 сентября, сорока была на месте, но шаталась.

Как пояснили Амурской службе новостей в амурском избиркоме, глава которого Николай Неведомский инициировал создание скульптуры, птицу забрали на реставрацию, поскольку неизвестные вновь отломали ей хвост.

В прошлый раз сорока исчезала летом 2016 года — тогда неизвестные оторвали птицу и унесли. Украденную часть скульптуры на следующий день привез в городскую автоколонну велосипедист. Вандалы наносили вред и собаке — ей ломали хвост.

Памятник «Невозмутимый кот» был установлен в Благовещенске в октябре 2015 года. Председатель областного избиркома Николай Неведомский был автором эскиза. Памятник сделан из чугуна и покрыт бронзой. Деньги на его создание перечислил местный предприниматель.

В середине августа вандалы оторвали голову памятнику Ленину под Анапой. Он установлен у входа в исторический музей с сотнями уникальных экспонатов. Его в своем доме в поселке Виноградный создал предприниматель и краевед Владислав Брусник.