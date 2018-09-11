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Пожертвования на ремонт Успенской церкви соберут на площадке ВЭФа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Благотворительный концерт для сбора пожертвований на восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви дадут артисты Приморской церкви Мариинского театра. Он состоится в рамках проведения IV Восточного экономического форума завтра, 12 сентября.

По словам пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк, кторые приводит ИА FlashNord, все собранные на концерте средства пойдут на реконструкцию пострадавшего от рук вандалов храма. Инициатор проведения благотворительного мероприятия — глава Карелии Артур Парфенчиков. Его идею поддержали в постоянном представительстве республики при президенте РФ.

Деревянная церковь, которая считалась самой высокой на Русском Севере, сгорела 10 августа. По факту уничтожения памятника деревянного зодчества XVIII века возбуждено два уголовных дела. Задержан 15-летний подросток, приехавший в Кондопогу на каникулы к бабушке. В восстановительных работах принимают участие ведущие реставраторы из Москвы и волонтеры.

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