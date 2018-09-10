Подозреваемого в поджоге церкви подростка обследуют психиатры

Суд в Петрозаводске направил на психиатрическую экспертизу подростка, подозреваемого в поджоге Успенской церкви XVIII века в Кондопоге. В течение месяца с 15-летним мальчиком будут работать специалисты в Москве.

Крупный пожар уничтожил памятник деревянного зодчества в Карелии 10 августа. Было возбуждено два уголовных дела. В настоящее время на руинах церкви ведутся консервационные работы. Об этом пишет ИА FlashNord. Известно, что предполагаемый поджигатель приехал в Кондопогу на каникулы к бабушке.

Успенскую церковь построили в 1774 году на берегу Онежского озера. Она являлась одной из главных достопримечательностей Карелии и реставрировалась трижды: в 1927 году, в 1950-х годах и в 1999 году.