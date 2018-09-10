Прямой эфир

Подозреваемого в поджоге церкви подростка обследуют психиатры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Петрозаводске направил на психиатрическую экспертизу подростка, подозреваемого в поджоге Успенской церкви XVIII века в Кондопоге. В течение месяца с 15-летним мальчиком будут работать специалисты в Москве.

Крупный пожар уничтожил памятник деревянного зодчества в Карелии 10 августа. Было возбуждено два уголовных дела. В настоящее время на руинах церкви ведутся консервационные работы. Об этом пишет ИА FlashNord. Известно, что предполагаемый поджигатель приехал в Кондопогу на каникулы к бабушке.

Успенскую церковь построили в 1774 году на берегу Онежского озера. Она являлась одной из главных достопримечательностей Карелии и реставрировалась трижды: в 1927 году, в 1950-х годах и в 1999 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сгоревшее здание церкви Успения Божией Матери в Кондопоге
Специалисты из Москвы восстанавливают сгоревшую церковь в Кондопоге
Валаамский монастырь перечислит 1 млн на ремонт сгоревшей церкви

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017