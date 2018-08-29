Валаамский монастырь перечислит 1 млн на ремонт сгоревшей церкви

Духовный Собор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря принял решение перечислить 1 млн рублей на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в Кондопоге. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он выразил благодарность братии монастыря.

В письме игумена и братии сказано, что для каждого жителя Карелии участие в этом деле является нравственным долгом. «Чем быстрее и успешнее будет сбор средств, тем быстрее реставраторы приступят к работе», — приводит цитату из письма ИА «Карелinform».

Пожар в Успенской церкви произошел 10 августа 2018 года. Предварительная причина возгорания — поджог. В этом подозревается 15-летний подросток.

Церковь в Кондопоге была построена в 1774 году. Она являлась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, ее высота составляла 42 м. Храм был объектом культурного наследия федерального значения.