Специалисты из Москвы восстанавливают сгоревшую церковь в Кондопоге

В Кондопоге начали восстанавливать сгоревшую Успенскую церковь. В процессе принимают участие специалисты московского института «Спецпроектреставрация», которые еще в 2012 году занимались комплексными исследованиями собора и разрабатывали проектную документацию. Накануне к ним присоединились сотрудники управления по охране объектов культурного наследия Карелии и архитектурно-реставрационного центра «Заонежье». В процессе участвуют и волонтеры организации «Общее дело».

За минувшие два дня реставраторы сфотографировали доступные элементы и составили их опись. Уже на этой стадии, как отмечает ИА «Би-порт», стала известна новая информация об устройстве Успенской церкви. Пока элементы хранятся на территории церкви, а позже их перевезут в специальное место для хранения, которое находится за пределами исторической территории. Отмечается, что все работы проводятся в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия.

Успенская церковь была сожжена 10 августа 2018 года. Она была построена в 1774 году и считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее высота была 42 м. Храм является объектом культурного наследия федерального значения.