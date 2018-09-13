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В российском офшоре появился первый резидент

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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На территории специального административного региона на острове Русский в Приморье зарегистрировался первый резидент, сообщает пресс-служба банка «Восточный». 

Банк «Восточный» первым зарегистрируется в российском офшоре
Это поможет организации получить льготный режим налогообложения и защиту от санкций

Им стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания Finvision Holdings, единоличный бенефициар которой — Артем Аветисян. Компания является основным акционером банка «Восточный». 

Одна из целей создания такого региона на острове Русский — деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных россиянам, отмечает ТАСС. Это поможет резидентам получить льготный режим налогообложения и защиту от санкций. 

3 августа президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые создают специальные административные районы на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае.

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