В российском офшоре появился первый резидент

На территории специального административного региона на острове Русский в Приморье зарегистрировался первый резидент, сообщает пресс-служба банка «Восточный».

Им стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания Finvision Holdings, единоличный бенефициар которой — Артем Аветисян. Компания является основным акционером банка «Восточный».

Одна из целей создания такого региона на острове Русский — деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных россиянам, отмечает ТАСС. Это поможет резидентам получить льготный режим налогообложения и защиту от санкций.

3 августа президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые создают специальные административные районы на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае.