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Банк «Восточный» первым зарегистрируется в российском офшоре

Это поможет организации получить льготный режим налогообложения и защиту от санкций
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В недавно созданной офшорной зоне на Дальнем Востоке скоро появится первый резидент. Управляющая компания банка «Восточный» зарегистрируется на острове Русский. Об этом «Известиям» в кулуарах ВЭФа рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов. Всего у министерства пять-шесть заявок на переход в офшорные зоны от российских компаний, в том числе от «Русала», который будет базироваться на острове Октябрьский в Калининградской области. По словам экспертов, регистрация во внутреннем офшоре поможет компаниям получить льготный режим налогообложения и защиту от санкционного давления.

Госдума приняла закон о создании специальных административных районов (САР), которые более известны как офшоры, в Калининградской области и на Дальнем Востоке в июле 2018 года. По словам Ильи Торосова, первая регистрация состоится уже в ближайшие дни. Ее пройдет управляющая компания банка «Восточный». Она планирует прийти на остров Русский.

— Управляющая компания банка «Восточный» станет первой компанией, которая зарегистрируется в офшоре на Дальнем Востоке, «Русал», скорее всего, будет не первым, — пояснил Илья Торосов, подчеркнув, что банк «Восточный» является опорным банком на Дальнем Востоке.

Илья Торосов добавил, что компания уже подала документы на рассмотрение. При этом «Русал» будет зарегистрирован в офшоре в Калининграде. Вопрос о том, в какой зоне числиться, является решением самих компаний, отметил он.

Всего у министерства сейчас пять-шесть заявок от компаний на регистрацию в специальных административных районах России.

— Но это начало, их станет больше. Ограничений по локации работы у компаний, зарегистрированных в российских офшорных зонах, нет. Ограничений в плане инвестиций нет. Компании должны быть просто зарегистрированы в офшорах и состоять в реестре, — заключил Илья Торосов.

В банке «Восточный» отказались от комментариев. Телефон акционера банка Артема Аветисяна на момент написания материала был недоступен.

От регистрации банка в офшоре на Дальнем Востоке экономика ничего не выиграет, однако это один из инструментов выхода из-под санкций, считает доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский. Офшорные зоны, в том числе на Дальнем Востоке и в Калининграде, сделаны как «убежища» для международных холдинговых компаний, которые зарегистрированы в зарубежных офшорах, но владеют активами в России, пояснил эксперт. Таким образом их выводят из-под санкционных ограничений, добавил он. Выгоды получат лишь бенефициары компаний. Одна из таких выгод — пониженное налогообложение, характерное для офшоров, указал Александр Аршавский. После регистрации в российской офшорной зоне компания может не опасаться ареста счетов и активов, что возможно в случае регистрации в зарубежной офшорной зоне, добавил он. 

Создание внутренних офшорных зон может оказать позитивное влияние как на эффективность работы конкретных компаний, так и на модернизацию инвестиционного климата России, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он полагает, что появление офшоров внутри страны — это позитивный шаг снижения рисков для отечественного капитала. Такие зоны позволят в некоторых объемах репатриировать зарубежные активы российского бизнеса. В условиях напряженности отношений РФ и Запада многие крупные российские бизнесмены хотят в большей степени диверсифицировать риски своего включения в американские SDN-листы, добавил эксперт.

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