В России появятся инвестиционные суды. Об этом рассказал «Известиям» замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Соответствующий законопроект уже подготовлен Минвостокразвития.

Новый суд будет создан в качестве ветви уже существующего арбитражного. По умолчанию в нем будет применяться российское административное право, однако инвесторы при заключении договоров смогут выбрать любое другое. Также он может быть наделен компетенцией в области уголовного права.

Нововведение призвано привлечь иностранных инвесторов, которым неудобно работать в условиях российского арбитража, путем создания понятных механизмов и инфраструктуры для защиты прав международных инвесторов. Предполагается, что инвестиционный суд сможет также разрешать споры в рамках государственно-частного партнерства и проекта «Дальневосточный гектар».

Первый такой суд появится во Владивостоке и будет рассматривать споры резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В такие же суды смогут обращаться участники специальных административных районов (САР) во Владивостоке и Калининграде.

Судьи СИС должны будут иметь опыт работы как в судебной системе, так и в частной практике или в бизнес-среде, с общим юридическим стажем не менее 15 лет. Также для новой должности потребуется опыт работы в финансовой или банковской сфере России и свободное владение английским языком. При этом отсутствие опыта работы в качестве арбитра не помешает занять должность судьи СИС. На первоначальном этапе функционирования новым органам будет необходимо не более 20 судей.

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