Комсомольск-на-Амуре включат в проект «Безопасные и качественные дороги»

Еще один город Хабаровского края будет включен в федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». С 2019 года работы по приведению в нормативное состояние трасс планируется проводить и в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевое министерство промышленности и транспорта, региональные власти направили соответствующее предложение в Минтранс РФ и там инициативу поддержали. Таким образом, на ремонт дорог в городе Юности каждый год будут направлять дополнительно по 500 млн рублей.

Проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в Хабаровском крае с 2017 года. В его рамках ремонтируют самые проблемные участки дорог агломерации. Со следующего года начнется новый этап программы, в рамках которого будут проводиться более масштабные виды работ, в том числе капитальный ремонт автотрасс.

В этом году объем финансирования увеличен до 1,8 млрд рублей. Из них 730 млн рублей выделяет федеральный центр. На эти деньги должны отремонтировать 114 км дорог — это в два раза больше, чем в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Минтранс советует региональным властям обсудить с населением вопрос о том, какие дороги необходимо отремонтировать в первую очередь. Это содержится в методических рекомендациях, разработанных федеральным ведомством в рамках проведения мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».