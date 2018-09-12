Открытие сезона в омском театре сорвалось из-за кресел

В Омском государственном музыкальном театре откладывается открытие сезона. Первый спектакль после каникул должен был состояться 15 сентября, однако этого не произойдет.

Как сообщает ИА «Город55», причина — поздние сроки изготовления и поставки в Омск новых кресел для зрительного зала. В итоге начало сезона перенесли на 3 октября. В дирекции театра рассказали, что зрители не раз жаловались на неудобные кресла.

Также в театре решили провести масштабный ремонт. Деревянные конструкции покрыли огнезащитным составом, двери заменили на противопожарные, обновили стеклянные витражи. В скором времени в фойе установят новые диваны и отремонтируют туалеты.

Агентство отмечает, что в других омских театрах открытие сезона состоится в ранее заявленные сроки.

Завтра, 13 сентября, музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве проведет сбор труппы перед открытием 100-го сезона. После этого состоится генеральная репетиция нового спектакля «Война и мир».