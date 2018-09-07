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Ирина Апексимова объяснила популярность Театра на Таганке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российская актриса Ирина Апексимова объяснила популярность Театра на Таганке, директором и художественным руководителем которого она является.

«Люди интересуются, они слышали, что когда-то «Таганка» была суперпродвинутой, поэтому они приходят сюда сейчас, чтобы понять, а как это было. Часть зрителей пришла благодаря таким именам, как Алексей Франдетти, Максим Диденко. Знаю, что придут на Константина Богомолова», — пояснила актриса в интервью «Известиям».

По ее словам, молодая публика также стала интересоваться театральными постановками, в том числе спектаклями «старой классической школы» — «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Онегин», «Горе от ума», «Тартюф».

Также Апексимова рассказала «Известиям» о сюрпризах «Театрального марша» ко Дню города, ироничном отношении к себе и женских слабостях.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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