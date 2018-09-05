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Елизавета Боярская ждет второго ребенка

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская ожидает второго ребенка. Информацию о беременности актрисы подтвердили в петербургском Малом драматическом театре.

Ожидается, что уже в октябре актриса уйдет в декрет. Кроме того, в это же время отпуск планирует взять и супруг актрисы актер Максим Матвеев.

Пара воспитывает шестилетнего сына Андрея.

Поклонники актрисы обратили внимание, что в последнее время Боярская появлялась преимущественно в свободной одежде, пишет Пятый канал.

В середине августа дочку родила ведущая Лера Кудрявцева. Для 47-летней теледивы этот ребенок стал вторым — старшему сыну Кудрявцевой 28 лет.

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