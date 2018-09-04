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Анастасию Заворотнюк обворовали на 1 млн рублей

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Фото: ТАСС/Елизавета Карпушкина
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Неизвестный похитил деньги и драгоценности на сумму почти в 1 млн рублей из дома российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Москве. Об этом стало известно порталу iz.ru.

Инцидент произошел 3 сентября около 2:00 ночи в поселении Марушкинское в Новомосковском административном округе. Злоумышленник проник в трехэтажное здание и похитил из сумки на подоконнике два браслета, серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами, а также денежные средства в размере 20 тыс. рублей. Сумма нанесенного материального ущерба составляет 990 тыс. рублей.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и свидетелей, допрошены охранники территории.

Ранее в августе жительница Симферополя украла 70 тыс. рублей у пожилой гадалки, которая предсказала скорое обогащение.

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