Артист цыганского театра «Ромэн» избил коллегу из-за ревности

Ревнивый коллега избил артистку цыганского театра «Ромэн» после спектакля. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел вечером 29 августа. После спектакля артист Руслан Румянцев встретил 43-летнюю актрису и скрипачку Зинаиду Осипову на лестничной клетке театра и на почве ревности ударил ее лбом о перила лестницы, схватив женщину за волосы.

Осипова была доставлена в нейрохирургическое отделение ГКБ имени Боткина на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, сообщает телеканал «360».

Заявление в полицию артистка писать отказалась, однако МВД выясняет обстоятельства произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.