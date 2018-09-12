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Число жертв теракта на митинге в Афганистане увеличилось до 68

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Фото: REUTERS
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Число погибших во время теракта в провинции Нангархар на востоке Афганистана возросло до 68 человек, еще как минимум 165 получили ранения, сообщает 12 сентября местное информагентство Pajvak.

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Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов во время акции протеста в районе Момандара днем 11 сентября. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.

Ранее, 11 сентября, сообщалось о 32 погибших и 128 пострадавших в результате атаки.

Ни одна из радикальных группировок до сих пор не взяла на себя ответственность за взрыв, отмечает «РИА Новости».

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