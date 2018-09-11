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Жертвами теракта на востоке Афганистана стали 32 человека

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Фото: REUTERS
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По меньшей мере 32 человека погибли, 128 пострадали в результате теракта в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщили в минздраве республики.

Взрыв прогремел в толпе демонстрантов во время акции протеста в районе Момандара днем 11 сентября. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.

При этом очевидцы заявляют как минимум о 50 погибших и не менее 200 раненых. Ни одна из радикальных группировок, действующих в регионе, пока не взяла на себя ответственность за теракт, пишет агентство «Пажвак».

5 сентября жертвами двойного теракта в Кабуле стали 20 человек, еще порядка 70 получили ранения.

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