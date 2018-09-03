В Кабуле взорвали кандидата в депутаты афганского парламента

В Кабуле в результате теракта погиб кандидат в депутаты афганского парламента Анвар Ниязи.

Автомобиль, в котором он ехал, был взорван вечером 2 сентября. Сотрудники охраны, сопровождавшие политика, получили ранения, пишет «Интерфакс». Ни одно из действующих в Афганистане антиправительственных движений пока не взяло на себя ответственность за случившееся.

3 сентября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане имеют прямые связи с ячейками в Соединенном Королевстве.

Парламентские выборы запланированы в республике на 20 октября.