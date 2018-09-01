В Афганистане ликвидировали двух главарей движения «Талибан»

Два главаря запрещенного в России радикального движения «Талибан» были ликвидированы в результате авиаудара по объектам боевиков на юге Афганистана. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По имеющейся информации, полевые командиры боевиков Мулла Асад и Мулла Сангари были уничтожены 31 августа самолетом международной коалиции в окрестностях города Калат (административный центр провинции Забул). Отмечается, что в результате авиаудара ранения получили еще несколько экстремистов.

Представители «Талибана» пока не прокомментировали эту информацию.

27 августа агентство Reuters сообщило, что Россия согласилась отложить многосторонние мирные переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане, запланированные на 4 сентября. Решение было принято после телефонного разговора президента Афганистана Ашрафа Гани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. О новой дате пока не сообщается. При этом ранее свое согласие на участие в саммите дали представители «Талибана».