Минобороны РФ заявило о непричастности к авиаудару по боевикам в Афганистане

Министерство обороны России опровергло причастность страны к авиаудару по территории Афганистана. Об этом 27 августа пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения «Талибан» (запрещено в России. — Ред.) в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности», — рассказал собеседник издания.

Власти Таджикистана также опровергли информацию о нанесении ударов по территории Афганистана.

«Мы не имеем права наносить авиаудары по чужой территории. Если даже такая необходимость возникает, сначала созывается штаб ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. — Ред.), на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара», — приводит сообщение оборонного ведомства республики агентство ТАСС.

Власти Афганистана заявили, что 26 августа таджикский или российский самолет нанес удар по району Даргад, где шли столкновения между пограничниками и представителями «Талибана». В результате атаки убиты восемь боевиков, шестеро пострадали.

25 августа военные Афганистана уничтожили одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в восточной провинции Нангархар.