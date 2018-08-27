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Посол Афганистана рассказал об участии Кабула в московской конференции

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Власти Афганистана не информировали Россию об отказе от участия в московской конференции по мирному урегулированию ситуации в республике. О том, что решение еще не принято, заявил 27 августа посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай.

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«Мы еще не знаем. Мы ждем, рассчитываем получить положительный ответ из Кабула и от афганистанского правительства. Пока решения нет», — приводит слова дипломата «Интерфакс».

4 сентября в Москве состоится международная встреча по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. В переговорах также планируют принять участие представители Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана.

Кроме того, на переговоры приедут представители запрещенного в России движения «Талибан», которое контролирует больше половины афганской территории.

19 августа президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении временного режима прекращения огня с радикальным движением по случаю праздника Курбан-байрам. В последние месяцы «Талибан» развернул наступление на крупные города Афганистана.

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