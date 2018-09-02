Американский генерал возглавил миссию НАТО в Афганистане

Миссию НАТО в Афганистане возглавил бывший руководитель совместного командования специальных операций США генерал Остин Скотт Миллер. Об этом 2 сентября заявили в пресс-службе альянса.

«Генерал Остин Скотт Миллер принял командование миссией НАТО «Решительная поддержка» от генерала Джона Мика Николсона в ходе церемонии в штаб-квартире миссии в Кабуле», — говорится в сообщении.

В своей речи Миллер заявил, что миссия должна помочь афганским партнерам нарастить военную мощь для самостоятельного ведения длительных боевых действий.

В свою очередь, генерал Николсон отметил, что «сохранение мира в Афганистане соответствует всеобщим интересам».

В настоящее время в небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» участвует 41 союзник и партнер альянса. Она действует в Афганистане с 2015 года. На саммите НАТО в Брюсселе, проходившем в июле 2018-го, было решено сохранить ее до момента объявления в стране мира и продлить финансовую поддержку афганских сил безопасности до 2024 года.