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Американский генерал возглавил миссию НАТО в Афганистане

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Фото: NATO
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Миссию НАТО в Афганистане возглавил бывший руководитель совместного командования специальных операций США генерал Остин Скотт Миллер. Об этом 2 сентября заявили в пресс-службе альянса.

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«Генерал Остин Скотт Миллер принял командование миссией НАТО «Решительная поддержка» от генерала Джона Мика Николсона в ходе церемонии в штаб-квартире миссии в Кабуле», — говорится в сообщении.

В своей речи Миллер заявил, что миссия должна помочь афганским партнерам нарастить военную мощь для самостоятельного ведения длительных боевых действий. 

В свою очередь, генерал Николсон отметил, что «сохранение мира в Афганистане соответствует всеобщим интересам».

В настоящее время в небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» участвует 41 союзник и партнер альянса. Она действует в Афганистане с 2015 года. На саммите НАТО в Брюсселе, проходившем в июле 2018-го, было решено сохранить ее до момента объявления в стране мира и продлить финансовую поддержку афганских сил безопасности до 2024 года.

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