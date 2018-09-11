Прямой эфир

Кабул подвергся ракетному обстрелу

0
Фото: REUTERS/Omar Sobhani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракетные выстрелы прогремели утром 11 сентября в столице Афганистана Кабуле. Об инциденте информируют местные СМИ.

Как передает агентство «Интерфакс», как минимум два снаряда разорвались в зоне ответственности седьмого городского полицейского участка.

Данные о возможных пострадавших во время обстрела не поступало. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

22 июля в международном аэропорте Кабула произошел взрыв. Злоумышленники планировали теракт с целью покушения на вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума, однако он сумел покинуть воздушную гавань за несколько минут до атаки. Всего в результате нападения погибли не менее 15 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв двойного теракта в Афганистане достигло 20 человек
Умер лидер террористической группировки «сеть Хаккани»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017