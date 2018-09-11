Кабул подвергся ракетному обстрелу

Ракетные выстрелы прогремели утром 11 сентября в столице Афганистана Кабуле. Об инциденте информируют местные СМИ.

Как передает агентство «Интерфакс», как минимум два снаряда разорвались в зоне ответственности седьмого городского полицейского участка.

Данные о возможных пострадавших во время обстрела не поступало. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

22 июля в международном аэропорте Кабула произошел взрыв. Злоумышленники планировали теракт с целью покушения на вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума, однако он сумел покинуть воздушную гавань за несколько минут до атаки. Всего в результате нападения погибли не менее 15 человек.