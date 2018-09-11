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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Госдума в первом чтении приняла законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области. Документ предполагает перевод часов в регионе на час вперед.

Пока что Волгоградская область живет по московскому времени. При этом соседние Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1, сообщает «РИА Новости».

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Референдум о смене часового пояса в регионе прошел 18 марта одновременно с выборами президента России. При явке на референдуме 66,38% за переход высказались 58,82% проголосовавших. 

Соответствующий проект закона областная дума внесла в Госдуму 27 апреля. Согласно официальному отзыву правительства России, кабинет министров поддержал данный документ.

Идея о переходе в другой часовой пояс уже несколько лет активно обсуждается в регионе. В октябре 2017 года смену часового пояса поддержал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Сторонники перевода времени в Волгоградской области жаловались на потерянный «световой час», потому что в регионе рано светает, а вечером не хватает солнечного света.

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