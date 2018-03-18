Референдум о смене часового пояса в Волгограде признан состоявшимся

Глава Волгоградского областного избиркома Виктор Черячукин заявил, что референдум о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс, по предварительным данным, признан состоявшимся.

Глава избиркома сообщил, что к 18:00 мск был пройден порог в 50%, референдум состоялся, передает «РИА Новости».

«Волгоградская область — единственный регион России, где одновременно с выборами президента страны проходит еще и референдум, на котором волгоградцы решают, по какому времени им жить дальше», — сказал Черячукин.

В частности, жители города и области решали, оставаться им в одном часовом поясе с Москвой или перевести стрелки часов на один час вперед. Идея о переходе в другой часовой пояс уже несколько лет активно обсуждается в регионе. Эту идею в октябре 2017 года поддержал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, было решено провести референдум во время выборов президента 18 марта.