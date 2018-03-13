«Артек» организует в Крыму очередной детский референдум

Международный детский центр «Артек» 16 марта проведет референдум, на котором более 2 тыс. ребят выразят свое мнение по вопросу о напутствии будущему президенту России на Десятилетие детства.

На участках во дворце «Суук-Су», в зале Дружбы лагеря «Морской» и школе «Артека» ожидаются воспитанники «Кипарисного», «Лазурного», «Морского», «Речного», «Хрустального» и «Янтарного» лагерей. Итоги голосования подведет счетная комиссия из детей и вожатых.

Результаты будут объявлены 16 марта на церемонии открытия третьей смены «Разговор на языке искусства», передает Крыминформ. Детский референдум в «Артеке» проводится каждый год в честь крымского голосования 2014 года о воссоединении полуострова с Россией.