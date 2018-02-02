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Директор «Артека» рассказал о возрождении детского лагеря

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Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак
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Директор «Артека» Алексей Каспржак рассказал главе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку о возрождении детского лагеря.

По словам Каспржака, было реконструировано и построено в общей сложности 250 тыс. кв. м площадей.

«Нам досталось непростое наследство. «Артек» — это 218 га земли, чуть больше Княжества Монако. Огромная социальная инфраструктура, больше 2 тыс. человек работающих», — рассказал Каспржак. 

Функционер подчеркнул, что задача лагеря заключается в том, чтобы построить образовательную среду.

«Мы задаем стандарт отношения к ребенку. Строим не только место жизни, место питания — мы строим образовательную среду», — сказал директор «Артека».

Кроме того, Каспржак отметил, что в «Артек» «едут те, кто заслужил это право». Подать заявку можно через автоматизированную информационную систему АИС «Путевка» или через сайт лагеря.

95% путевок бесплатные. Заявок примерно 20–30 человек на место. Количество мест по 85 субъектам пропорционально численности детей, проживающих в регионах.

Подробнее — в материале «Известий»: 

«Мы задаем стандарт отношения к ребенку»

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