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Правкомиссия поддержала идею Яровой о создании реестра детских лагерей

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») о создании общедоступного перечня организаторов детского досуга.

Депутат предложила обязать власти субъектов РФ вести реестр местных учреждений детского отдыха и список рекомендуемых туристических маршрутов для детей. 

Поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» Яровая внесла в Госдуму в октябре 2017 года, а 19 января парламентарии приняли его в первом чтении.

По мнению автора проекта, новации будут способствовать повышению уровня безопасности детского отдыха, а также качества предоставляемых организациями услуг.

Кроме того, вице-спикер предложила заключать типовой договор между родителями и организаторами детского отдыха, в котором была бы полная информация о его условиях. Форму документа должен разработать Минтруд.

Подробнее — в материале «Известий»:

Детские лагеря внесут в реестр

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