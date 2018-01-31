Детские лагеря внесут в реестр

Российский рынок детского туризма и отдыха ждет серьезная модернизация. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), обязывающий региональные правительства публиковать на своих сайтах реестры организаторов такого досуга и список рекомендованных маршрутов. Правкомиссия поддержала документ с учетом доработки: у юристов возникли вопросы относительно предложения публиковать переписку родителей и чиновников с подробностями детского отдыха.

Поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия») внесла в Госдуму в октябре 2017 года, а 19 января парламентарии приняли его в первом чтении. Депутат предложила обязать власти субъектов РФ вести реестр местных учреждений детского отдыха и список рекомендуемых туристических маршрутов для детей. Перечень должен публиковаться на официальных сайтах региональных правительств. При этом обязанность по его созданию была введена еще год назад, тогда же субъекты обязали установить общие требования к туристическим маршрутам и правилам уведомления МЧС о таких мероприятиях. Кроме того, Ирина Яровая предложила заключать типовой договор между родителями и организаторами детского отдыха, в котором была бы полная информация о его условиях. Форму документа должен разработать Минтруд.

По мнению автора проекта поправок, новации будут способствовать повышению уровня безопасности детского отдыха, а также качества предоставляемых организациями услуг.

Теперь в поддержку документа высказалась и правительственная комиссия по законопроектной деятельности, однако — с учетом доработки документа ко второму чтению. В частности, ее члены обратили внимание на то, что законопроект предлагает публиковать все обращения родителей к чиновникам и наоборот, поступившие как в электронном, так и в письменном виде. При этом в проекте говорится, что обнародование этой переписки будет вестись с учетом законодательства о персональных данных.

Однако в правкомиссии указали, что в законопроекте не определено, как именно будет обеспечено соблюдение требований законодательства о защите персональных данных. Публикация обращений и ответов без получения на это согласия «может привести к необоснованному ограничению прав родителей и их детей на обеспечение конфиденциальности».

Ирина Яровая пояснила «Известиям», что рабочие предложения в отзыве правительства — обычная практика, учитываемая в редакционных правках ко второму чтению. При этом она отметила, что размещение обращений в Сети, сама возможность обращения в электронном виде, дает оперативность и контроль.

— Не случайно в проекте сделана оговорка: «с соблюдением требований по персональным данным». Сам механизм по общему правилу реализуется через подзаконные нормативные акты. Именно для невозможности разглашения персональных данных мы заложили в закон требование об этом, — рассказала депутат.

По ее словам, список рекомендованных региональных маршрутов ориентирован в том числе и на неорганизованные формы туризма.

— Иными словами, мы даем каждой семье, решившей отдохнуть на природе, возможность открыть единый, достоверный и надежный источник информации, размещенный региональным правительством, и увидеть, поход по какому маршруту будет безопасен и интересен, — подчеркнула Ирина Яровая.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила «Известиям», что принятие законопроекта будет способствовать как обеспечению безопасности отдыха детей, так и повышению качества предоставляемых услуг в целом.

— В основе организации детского отдыха должны стоять не только качество и безопасность — не менее важна доступность этой услуги для широких слоев населения. Поэтому важно, чтобы принимаемые новации не стали причиной существенного роста стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, — отметила она.

Адвокат юргруппы «Яковлев и партнеры» Елена Мякишева считает, что законопроект не нарушает прав родителей и детей на конфиденциальность персональных данных, так как предусматривает размещение обращений и ответов на них «с учетом требований законодательства». В целом изменения «повысят прозрачность в сфере организации летнего отдыха детей, позволят родителям получить более полную информацию об организации, которой они вверяют своего ребенка, а также о том, в каких условиях будет проходить отдых и куда обращаться, если что-то пошло не так», полагает она.

Ранее адвокат Любовь Иванова в беседе с «Известиями» отмечала, что при публикации судебных актов действуют особые требования к персональным данным — к ним отнесены фамилии, имена, отчества. А применительно к размещению обращений родителей законопроект в должной мере не раскрывает этого аспекта.

Появление типового договора на услуги по организации детского отдыха, полагает Елена Мякишева, упростит оформление отношений и станет своеобразным «маркером» добросовестности лица, занимающегося этой работой. Родители в этом случае получат возможность оценить, насколько предлагаемый им договор отличается от типового в лучшую или худшую сторону.