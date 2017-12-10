Дед Мороз открыл в «Артеке» резиденцию своего помощника

Российский Дед Мороз открыл в Международном детском центре «Артек» резиденцию своего помощника. Он назвал его своим «младшим братом».

Помощник «наделен силами волшебства», сообщает пресс-служба «Артека».

В детском центре Дед Мороз попробовал местное мороженое. Он также «проверил на волшебные качества» имбирное печенье, которе артековцы приготовили для украшения новогодней елки, сообщает «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, Дед Мороз из Великого Устюга совершает предновогодний тур по Крыму. По пути он посетил строящийся мост через Керченский пролив.