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В Нью-Йорке прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

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Фото: Global Look Press/Bruce Cotler
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Более сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошлись по самому центру Нью-Йорка 9 декабря.

Они приняли участие в ежегодном параде Санта-Клаусов, который стартовал у Свято-Николаевского собора и проследовал до главной елки Манхэттена на площади у Рокфеллер-центра, сообщает Spectrum News NY1.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек проводится в Нью-Йорке уже в четвертый раз, однако в этом году он совпал с шествием Санта-Клаусов. Герои российских зимних сказок раздавали прохожим сладости и сувенирную продукцию с символикой России и Нового года, а у главной елки Манхэттена станцевали хоровод под песню «Елочка».

По словам президента общества «Русская молодежь Америки» и координатора акции Игоря Кочана, в 2017 году парад Дедов Морозов пройдет также в штатах Флорида, Пенсильвания, Массачусетс, Калифорния, Мичиган и Иллинойс, передает ТАСС.

Традиционный фестиваль Санта-Клаусов прошел также в Великобритании, сообщает РЕН ТВ.

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