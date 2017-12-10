В Нью-Йорке прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

Более сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошлись по самому центру Нью-Йорка 9 декабря.

Они приняли участие в ежегодном параде Санта-Клаусов, который стартовал у Свято-Николаевского собора и проследовал до главной елки Манхэттена на площади у Рокфеллер-центра, сообщает Spectrum News NY1.

Thousands of Santas descended upon #Manhattan on Saturday for the annual #SantaCon pub crawl. Here are some of the sights. https://t.co/eQLuiY7mPF pic.twitter.com/qKW39Hd4vk — Spectrum News NY1 (@NY1) December 9, 2017

Парад Дедов Морозов и Снегурочек проводится в Нью-Йорке уже в четвертый раз, однако в этом году он совпал с шествием Санта-Клаусов. Герои российских зимних сказок раздавали прохожим сладости и сувенирную продукцию с символикой России и Нового года, а у главной елки Манхэттена станцевали хоровод под песню «Елочка».

По словам президента общества «Русская молодежь Америки» и координатора акции Игоря Кочана, в 2017 году парад Дедов Морозов пройдет также в штатах Флорида, Пенсильвания, Массачусетс, Калифорния, Мичиган и Иллинойс, передает ТАСС.

Традиционный фестиваль Санта-Клаусов прошел также в Великобритании, сообщает РЕН ТВ.