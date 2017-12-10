В Нью-Йорке прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек
Более сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошлись по самому центру Нью-Йорка 9 декабря.
Они приняли участие в ежегодном параде Санта-Клаусов, который стартовал у Свято-Николаевского собора и проследовал до главной елки Манхэттена на площади у Рокфеллер-центра, сообщает Spectrum News NY1.
Парад Дедов Морозов и Снегурочек проводится в Нью-Йорке уже в четвертый раз, однако в этом году он совпал с шествием Санта-Клаусов. Герои российских зимних сказок раздавали прохожим сладости и сувенирную продукцию с символикой России и Нового года, а у главной елки Манхэттена станцевали хоровод под песню «Елочка».
По словам президента общества «Русская молодежь Америки» и координатора акции Игоря Кочана, в 2017 году парад Дедов Морозов пройдет также в штатах Флорида, Пенсильвания, Массачусетс, Калифорния, Мичиган и Иллинойс, передает ТАСС.
Традиционный фестиваль Санта-Клаусов прошел также в Великобритании, сообщает РЕН ТВ.