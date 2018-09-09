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СМИ сообщили о взрыве в Донецке

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Фото: РИА Новости
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Взрыв произошел в Донецке в воскресенье, 9 сентября. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщения в Сети.

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По информации журналистов, взрыв произошел в центре города около министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Подробности инцидента выясняются.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек, жертвой атаки стал также телохранитель политика.

По данным советника главы ДНР Александра Казакова, взрывное устройство было заложено накануне над дверью внутри кафе. Оно сработало в момент, когда Захарченко и его спутники заходили в заведение. Казаков отметил, что это была закладка «на удачу».

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