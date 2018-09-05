В жилом доме на юге Санкт-Петербурга прогремел взрыв

Взрыв прогремел в девятиэтажном доме №131 на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге в ночь на среду, 5 сентября. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

«Пока неизвестно, что там произошло. Хозяина квартиры осматривают медики скорой», — цитирует его портал 78.ru.

Отмечается, что на месте работают спасатели МЧС. По предварительным данным, взорвалась газовая колонка. Ранен один человек.

23 августа следователи выяснили подробности взрыва бытового газа сразу в двух квартирах на улице Красноармейской в Орле. Оказалось, что при установке кухонного гарнитура в квартире на пятом этаже дюбелем был пробит дымоход, идущий со второго этажа, и при утечке газ оказался сразу в двух квартирах.