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Взрывное устройство сработало в торговом центре в Польше

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Фото: ТASS/ZUMA/Jaap Arriens
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Взрывное устройство сработало в одном из торговых центров польского города Белосток. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел 3 сентября в одном из помещений торгового центра на углу улиц Варшавская и Дворцовая. На радиостанции отметили, что, вероятно, взрывное устройство не сработало должным образом, поэтому жертв удалось избежать.

На месте ЧП обнаружили остатки петард и проводов, также в помещении нашли емкости с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщает телеканал «360».

«Полицейские теперь будут проверять, как это устройство выглядело до взрыва и действительно ли в результате взрыва в помещении планировали устроить пожар», — приводит сообщение польских журналистов «РИА Новости».

В администрации ТЦ заявили, что не получали никаких угроз и не представляют, кто может стоять за взрывом. Правоохранители планируют проверить, как устройство выглядело до взрыва, а также кто имел доступ в помещение, где произошел хлопок, пишет сетевое издание m24.ru.

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