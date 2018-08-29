Число жертв взрыва бомбы на Филиппинах возросло до двух человек

В филиппинском городе Исулан в провинции Султан-Кударат два человека погибли, еще 36 пострадали в результате взрыва бомбы. Об этом сообщают местные правоохранительные органы.

По предварительным данным бомба взорвалась на ночном рынке недалеко от ресторана Карлитос в районе 20:35 по местному времени (15:35 мск), пишет «РИА Новости». Предположительно взрывчатое вещество было закреплена на стоящем неподалеку мотоцикле.

Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.

23 августа телекомпания NHK, ссылаясь на полицию и пожарную охрану, рассказала, что в префектуре Ибараки в Японии в карьере, где добывают щебень, взорвался грузовик с порохом.