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Число жертв взрыва бомбы на Филиппинах возросло до двух человек

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Фото: Global Look Press/Sherbien Dacalanio
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В филиппинском городе Исулан в провинции Султан-Кударат два человека погибли, еще 36 пострадали в результате взрыва бомбы. Об этом сообщают местные правоохранительные органы.

По предварительным данным бомба взорвалась на ночном рынке недалеко от ресторана Карлитос в районе 20:35 по местному времени (15:35 мск), пишет «РИА Новости». Предположительно взрывчатое вещество было закреплена на стоящем неподалеку мотоцикле.

Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.

23 августа  телекомпания NHK, ссылаясь на полицию и пожарную охрану, рассказала, что в префектуре Ибараки в Японии в карьере, где добывают щебень, взорвался грузовик с порохом.

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