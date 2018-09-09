Правительство Дагестана ушло в отставку

Правительство Дагестана сложило полномочия после избрания нового главы региона депутатами Народного собрания. Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что оно продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового правительства.

Ранее в этот же день Владимир Васильев, временно исполнявший обязанности руководителя региона, был избран и вступил в должность главы Республики Дагестан. На сегодняшний день 69-летний чиновник является старейшим по возрасту руководителем субъекта РФ.

Предыдущий глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, руководивший республикой с 2013 года, ушел в отставку в октябре 2017 года.

Согласно региональному законодательству, главу Дагестана выбирают депутаты местного парламента из числа кандидатур, внесенных президентом России по представлению партий, представленных в Госдуме и Народном собрании республики. Глава государства в свою очередь должен не позднее чем за 20 дней до дня голосования выбрать три кандидатуры из предложенных ему.