СМИ узнали о задержании высокопоставленного чиновника в Дагестане
Руководителя дагестанского филиала ФКУ Упрдор «Каспий» Магомедрасула Омарова задержали в Махачкале.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики, в его кабинете идет обыск.
По словам собеседника агентства, мероприятия проходят в рамках расследования хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию автодорог.
Он добавил, что обвинение Омарову пока не предъявили.
Телеканал «360» публикует видео задержания чиновника.
В начале августа сообщалось, что бывший замглавы правительства Дагестана Билал Омаров предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму 11 млн рублей.