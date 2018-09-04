СМИ узнали о задержании высокопоставленного чиновника в Дагестане

Руководителя дагестанского филиала ФКУ Упрдор «Каспий» Магомедрасула Омарова задержали в Махачкале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики, в его кабинете идет обыск.

По словам собеседника агентства, мероприятия проходят в рамках расследования хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию автодорог.

Он добавил, что обвинение Омарову пока не предъявили.

Телеканал «360» публикует видео задержания чиновника.

В начале августа сообщалось, что бывший замглавы правительства Дагестана Билал Омаров предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму 11 млн рублей.