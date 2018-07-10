Бывшего министра здравоохранения Дагестана заподозрили в создании ОПГ

Бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова подозревают в создании организованной преступной группы для хищения средств из бюджета. Речь идет как минимум о двух эпизодах.

Средства похищались как из республиканского, так и из федерального бюджета, сообщает республиканское управление МВД.

По версии следствия, 44 млн рублей похитили при закупке медицинского оборудования по завышенной стоимости, 71 млн рублей — при поставке медикаментов.

Ибрагимова повторно задержали в ночь на 10 июля, сообщает ТАСС. Решается вопрос о его аресте. 7 июля министр был задержан по подозрению в мошенничестве. Его поместили под домашний арест.