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Четырехкратный олимпийский чемпион Джонсон перенес микроинфаркт

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский спринтер и четырехкратный олимпийский чемпион Майкл Джонсон перенес микроинфаркт. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

По словам спортсмена, сейчас он чувствует себя хорошо.

«На прошлой неделе я неожиданно перенес транзиторную ишемическую атаку, или микроинфаркт. Хорошая новость заключается в том, что сейчас я дома с семьей, решил все вопросы с сердцем и уже добился большого прогресса на пути к полному выздоровлению», — написал Джонсон.

Американец выигрывал золотые медали Олимпийских игр в эстафете 4 по 400 м (в 1992 году), в забегах на 200 и 400 м в 1996-м и в 2000 году также на дистанции в 400 м.

Помимо этого Джонсон является восьмикратным чемпионом мира. Карьеру спортсмен завершил в 2000 году.

8 сентября сообщалось, что ученые назвали продукты, употребление которых помогает уберечься от инфаркта и снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

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