Четырехкратный олимпийский чемпион Джонсон перенес микроинфаркт

Американский спринтер и четырехкратный олимпийский чемпион Майкл Джонсон перенес микроинфаркт. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

По словам спортсмена, сейчас он чувствует себя хорошо.

«На прошлой неделе я неожиданно перенес транзиторную ишемическую атаку, или микроинфаркт. Хорошая новость заключается в том, что сейчас я дома с семьей, решил все вопросы с сердцем и уже добился большого прогресса на пути к полному выздоровлению», — написал Джонсон.

Last week I rather surprisingly suffered what's known as a Transient Ischemic Attack or mini stroke. The good news is I'm back at home with my family, cleared of any heart issues and have already made great progress on my road to a full recovery.