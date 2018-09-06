Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения об инфаркте актрисы

Дочь Нины Руслановой опровергла информацию, о том, что у актрисы случился инфаркт.

«С Ниной Ивановной всё нормально. Я не знаю, откуда прошла эта информация», — рассказала телеканалу РЕН ТВ Олеся Русланова.

В конце августа Нину Русланову госпитализировали в одну из московских клиник. Дочь Руслановой рассказала, что народная артистка РФ «каждую осень и каждую весну» ложится на плановый осмотр. 27 августа Русланову выписали из больницы.

Сниматься в кино Нина Русланова начала в 1967 году: она исполнила роль Надежды в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи».

В фильмографии актрисы — 146 фильмов, среди которых «Афоня», «Возвращение Будулая», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Бедная Саша».