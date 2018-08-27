Актрису Нину Русланову выписали из больницы

Советскую и российскую актрису театра и кино Нину Русланову выписали из больницы. По словам дочери 72–летней артистки Олеси Рудаковой, ее мать в настоящее время чувствует себя хорошо.

«Каждую осень и каждую весну Нина Ивановна ложится на плановый осмотр», — отметила она в беседе с РЕН ТВ.

На обследование в больницу актрису доставили 23 августа.

Сниматься в кино Нина Русланова начала в 1967 году: она исполнила роль Надежды в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи».

В фильмографии актрисы — 146 фильмов, среди которых «Афоня», «Возвращение Будулая», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Бедная Саша».