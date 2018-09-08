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Ученые назвали помогающие уберечься от инсульта продукты

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск инсульта могут продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров, утверждают ученые из Исследовательского центра биотехнологий им. Кинана при Больнице Архангела Михаила (Торонто).

Согласно результатам их исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, одним из таких продуктов является оливковое масло.

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После его употребления в организме повышается содержание аполипопротеина A-IV (ApoA-IV) –– белка плазмы крови. Концентрация этого белка влияет на состояние сердца –– чем его больше, тем ниже риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодаря новым результатам исследования, ученые смогли предположить, что ApoA-IV подавляет активность тромбоцитов.

Он блокирует мембранный белок гликопротеин IIb/IIIa, без которого эти элементы не могут собираться в одном месте. Скопление этих клеток приводит к закупориванию сосудов и формированию тромбов и, соответственно, тромбозу, который является одной из распространенных причин смерти.

Кроме того, ученым удалось установить, что ApoA-IV обладает «биологическими часами» (циркадными ритмами). Белок активен ночью и «спит» днем.

«Мать-природа хочет, чтобы мы хорошо спали, поэтому мы находится под защитой этого белка, когда спим, и наиболее уязвимы перед сердечными болезнями утром, когда просыпаемся», — отметил автор исследования доктор Хеу Ни.

28 августа сообщалось, что французские ученые выяснили, что большое количество морщин на лбу может свидетельствовать о высоком риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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