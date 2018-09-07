Вопрос восстановления СБР поднимут через несколько месяцев

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) в следующий раз рассмотрит вопрос восстановления Союза биатлонистов России (СБР) через два-три месяца. Об этом сообщил глава российской организации Владимир Драчев.

«Исполком в обновленном составе соберется 9 сентября, но наш вопрос на нем вряд ли будет рассмотрен, это произойдет через два-три месяца», — цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что вопрос статуса СБР находится в компетенции именно исполкома, и только он может принять решение о восстановление союза. «Шансы на успех, думаю, будут», — отметил Драчев.

При этом вице-президент СБР Сергей Чепиков полагает, что решение IBU могло быть принято еще до заседания конгресса. «Хотя мы подготовили презентацию, полноцветную брошюру, рассказали, что биатлон у нас развивается в 51 регионе, что им занимается 18 тысяч человек различных возрастов. Но наших доводов не хватило», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

7 сентября конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) проголосовал против восстановления прав СБР, оставив его временным членом организации. За восстановление российского союза высказались только 20 делегатов.